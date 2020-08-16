YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek

Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek

MALATYA HABERLERİ  | 16.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hastalarını, muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekip takip edecek.Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 vakaları konusunda çalışmalar sürüyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hastalarını, muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekip takip edecek.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 vakaları konusunda çalışmalar sürüyor. Türkiye’de, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hasta sayısının fazla olduğu 5 il arasında bulunan Malatya’da vaka sayısının azaltılması için kararlar alınıyor.
65 yaş üstü vatandaşların 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaları kısıtlanan, kapalı yerlerdeki düğünlerde ikramların yasaklandığı Malatya’da, her geçen gün Covid-19 ile ilgili kararlara yenileri ekleniyor.
Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek
Yeşilyurt ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı muhtarlara mesaj çekilerek, “ Muhtarlara gönderilecek vaka listesine göre, muhtar, cami imamı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğretmen ile birlikte Covid-19 hastası olan tüm evler ziyaret edilip, evde var ya da yok durumuna göre çizelge düzenlenecek. Karantina bitiminde çizelgeler kaymakamlığı muhtarlar tarafından teslim edilecek” denildi.
Muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekibin, Covid-19 hastalarını 14 gün süren karantina boyunca her gün evlerinde takip edip, çizelge dolduracakları kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı

Malatya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:35
Öğle
12:36
İkindi
16:22
Akşam
19:27
Yatsı
20:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.