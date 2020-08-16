Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hastalarını, muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekip takip edecek.

Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 vakaları konusunda çalışmalar sürüyor. Türkiye’de, yeni tip korona virüs ( Covid-19) hasta sayısının fazla olduğu 5 il arasında bulunan Malatya’da vaka sayısının azaltılması için kararlar alınıyor.

65 yaş üstü vatandaşların 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmaları kısıtlanan, kapalı yerlerdeki düğünlerde ikramların yasaklandığı Malatya’da, her geçen gün Covid-19 ile ilgili kararlara yenileri ekleniyor.

Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek

Yeşilyurt ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı muhtarlara mesaj çekilerek, “ Muhtarlara gönderilecek vaka listesine göre, muhtar, cami imamı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğretmen ile birlikte Covid-19 hastası olan tüm evler ziyaret edilip, evde var ya da yok durumuna göre çizelge düzenlenecek. Karantina bitiminde çizelgeler kaymakamlığı muhtarlar tarafından teslim edilecek” denildi.

Muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekibin, Covid-19 hastalarını 14 gün süren karantina boyunca her gün evlerinde takip edip, çizelge dolduracakları kaydedildi.

