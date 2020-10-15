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Covid-19 hastasına yalan beyandan soruşturma açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.Edinilen bilgiye göre, Beyköy’de ikamet eden Mustafa K, Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beyköy’de ikamet eden Mustafa K, Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan test sonucu pozitif çıkan hasta izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada Mustafa K’nin temas kurduğu 4 kişinin adını filyasyon ekiplerine bildirmediği tespit edildi.
Bunun üzerine Mustafa K.’ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi. Savcılıkca Mustafa K. hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatıldı.

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