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Covid-19 kaygılarına karşı eğitim günü

İZMİR HABERLERİ  | 15.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşların kaygı ve korkularını en aza indirerek psikolojik destek sağlamak için Klinik Psikolog Emre Konuk’un katılımıyla online eğitim gerçekleştirdi.

Covid-19 kaygılarına karşı eğitim günü

Buca Belediyesi, korona virüsle mücadele sürecinde vatandaşların kaygı ve korkularını en aza indirerek psikolojik destek sağlamak için Klinik Psikolog Emre Konuk’un katılımıyla online eğitim gerçekleştirdi. Eğitim boyunca tedbirli olmanın önemine değinen Konuk, “Tedbirli olup virüs yokmuş gibi yaşamalıyız” dedi.
Türkiye korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede 6 ayı geride bırakırken, son günlerde vaka sayılarıyla birlikte kaygılar da artış gösterdi. Vatandaşların bu süreçte ruh sağlığının korunması, kaygılarının azaltılarak doğru mücadele yöntemlerinin uygulanabilmesi için Buca Belediyesi online eğitim düzenledi. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kaygılar, Korkular, İnsanlar: Koronayla Dans” konulu eğitim, Klinik Psikolog Emre Konuk tarafından verildi.
Klinik Psikolog Konuk, ailelerin çocuklarını korumak için yaşadıkları kaygı problemleri, günlük hayatta ve iş hayatında oluşan endişeler başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatırdı. Pandemi döneminde yaşanan kaygıların kalıcı hale gelmemesi için görüşlerini aktaran Konuk, “Korona virüse karşı tedbirlerimizi aldıktan sonra, virüs hayatımızda yokmuş gibi yaşamak zorundayız” diye konuştu.

Covid-19 kaygılarına karşı eğitim günü

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