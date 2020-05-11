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Covid-19 mezar temizliğine engel olmadı

SİVAS HABERLERİ  | 11.05.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde havaların ısınması ile başta mezarlıklar olmak üzere ilçe merkezinde yabani ot temizliğine başlandı.Gürün Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına başladı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde havaların ısınması ile başta mezarlıklar olmak üzere ilçe merkezinde yabani ot temizliğine başlandı.
Gürün Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerde yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına başladı. Covit-19 salgını ve kısıtlamalara rağmen mezarlıklar da unutulmadı. Yapılan çalışmalarda vatandaşların sağlığı ve çevre temizliğine özen gösterildiğini kaydeden Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, “İlçemizin her noktasında çevre düzenlemesini ön planda tutuyoruz. Tüm mahalle, sokak, park, refüj ve mezarlıklarda yabani ot temizliğini aralıksız sürdüreceğiz. Bu kapsamda mezarlıklarımızı da temizledik. Şuan ziyaretler kısıtlı olsa da biz mezarlarımızı yabani otlardan arındırdık. Ekiplerimiz daha temiz ve güzel bir Gürün için 7/24 hummalı bir şekilde çalışıyor.” dedi.

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