Covid-19, online abonelik işlemlerinin payını yüzde 9’lara çıkardı

CK Enerji Akdeniz Elektrik’in pandemi öncesinde toplam abonelik işlemleri içinde payı yüzde 1,8 olan online abonelik oranı, Mayıs sonu itibarıyla yüzde 9’lara kadar çıktı. Bu dönemde ödemelerini otomatik talimatla yapanların oranı da arttı. Genel Müdür Erol Değerli, hedeflerinin bu oranları çok daha yukarıya çıkarmak olduğunu kaydetti.

Covid-19 salgını sürecinde faaliyetlerine devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, online uygulamaları ile evde kalan müşterilerinin hayatını kolaylaştırdı. Evde kalan vatandaşların online uygulamalara yönelmesiyle pandemi öncesinde yüzde 1,8’lerde olan online abonelik işlemlerinin payı Mayıs sonu itibarıyla yüzde 9’lara ulaştı.

“Hedefimiz, rakamları çok daha yukarıya çekmek”

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin şirket web sitesi, CK Akdeniz mobil uygulaması ve e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığını söyleyerek, “Teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize online kanallardan hizmet veren altyapımız zaten mevcuttu. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın evde kaldığı bu dönemde biz bu hizmetlerimizi onlara bir kez daha anımsatmış olduk. Müşterilerimiz dışarıya çıkmadan, evlerinde birkaç dakika içinde güvenli ve kolay bir şekilde elektrikle ilgili pek çok taleplerine anında yanıt alabildiler. Bu dönemde online abonelik işlemlerinin toplam abonelik işlemleri içindeki payı yüzde 9’lara kadar ulaştı. Hedefimiz bu oranları çok daha yukarıya çekmek” dedi.