’Covid-19 Pandemisi’nde Paramediğin Rolü’ konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu ’Covid-19 Pandemisi’nde Paramediğin Rolü’ konulu panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklerinin ilk oturumunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, tüm katılımcıların Dünya Paramedik Günü’nü kutlayarak pandemi süreci içerisinde sağlık çalışanı olmanın ne kadar büyük özveri gerektirdiğini ve profesyonel bir meslek olmaktan çok daha fazlası olduğunu belirtti. Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda rehberler yayınlama ve uluslararası gelişmelerden sağlık personellerini bilgilendirme noktasında üst düzeyde çalışmalar sergilediğini ifade eden Dr. Osman Açıkgöz, ülkemizin pandemi sürecini en kapsamlı yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Dr. Açıkgöz, Türkiye’nin vatandaşların tamamının tıbbi gereksinimleri ve transferlerinin karşılandığı neredeyse tek ülke olduğunu ve devletimizin bu duruşunun gurur vesilesi olduğunu söyledi.