YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Covid-19 Pandemisinde Spor

Covid-19 Pandemisinde Spor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Doç.

Covid-19 Pandemisinde Spor

Doç. Dr. Fatih Karaaslan, pandemi öneminde, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Açık havada spor yapılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Fatih Karaaslan, mümkünse yapılan sporun tek başına yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.
"Her türlü sosyal platformda dikkat ettiğimiz maske takılması, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına spor yaparken de uymalıyız" diyen Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Eğer salon sporu yapıyor isek, spor salonun açık havayla temaslı bölümlerinde spor yapılmalı ve ayrıca kullanılan ekipmanların kişinin kendisine ait olmalı, bu tip önlemler daha güvenli bir ortam oluşturacak" dedi.
Ayrıca, son dönemlerde yayınlanan yeni birtakım bilimsel çalışmaların; COVID-19 virüsünün aerosoller aracılığı ile kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat havada kalabildiğini ve bu sebeple eğer maske takılmadan spor yapılıyorsa, virüs ile temas riskinin artmış olacağına dikkat çeken Karaaslan, "Sportif aktivite esnasında, kardiyovasküler tempo artmaktadır, bu durum daha hızlı kalp atışı, daha derin ve daha fazla sayıda soluk alıp verme ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kapalı ortamlarda maske kullanımı da ihmal edilmemeli. Ancak belirli zaman aralıklarında maske çıkarılarak oksijenden zengin temiz havanın da solunması gerek" ifadesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:27
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çay Bağları Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.