Covid-19 Pandemisinde Spor

Doç. Dr. Fatih Karaaslan, pandemi öneminde, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Açık havada spor yapılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Fatih Karaaslan, mümkünse yapılan sporun tek başına yapılmasının daha sağlıklı olacağını ifade etti.

"Her türlü sosyal platformda dikkat ettiğimiz maske takılması, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına spor yaparken de uymalıyız" diyen Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Eğer salon sporu yapıyor isek, spor salonun açık havayla temaslı bölümlerinde spor yapılmalı ve ayrıca kullanılan ekipmanların kişinin kendisine ait olmalı, bu tip önlemler daha güvenli bir ortam oluşturacak" dedi.

Ayrıca, son dönemlerde yayınlanan yeni birtakım bilimsel çalışmaların; COVID-19 virüsünün aerosoller aracılığı ile kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat havada kalabildiğini ve bu sebeple eğer maske takılmadan spor yapılıyorsa, virüs ile temas riskinin artmış olacağına dikkat çeken Karaaslan, "Sportif aktivite esnasında, kardiyovasküler tempo artmaktadır, bu durum daha hızlı kalp atışı, daha derin ve daha fazla sayıda soluk alıp verme ile sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kapalı ortamlarda maske kullanımı da ihmal edilmemeli. Ancak belirli zaman aralıklarında maske çıkarılarak oksijenden zengin temiz havanın da solunması gerek" ifadesinde bulundu.

