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Covid-19 salgını nedeniyle ziyaret edilmeyen Seyfe Gölün’de kuş akını

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayısındaki azalmanın etkisiyle kuşlar akın etti.Türkiye’de ki, iki göç yolundan birisi olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, covid-19 salgınının etkisi ve ziyaretçilerinin azalması nedeniyle kuşların akınına uğradı.Göle gelen ziyaretçi akını azalınca bin bir çeşit kuş kıyılarda da görülmeye başladı.

19 salgını nedeniyle ziyaretçi sayısındaki azalmanın etkisiyle kuşlar akın etti.
Türkiye’de ki, iki göç yolundan birisi olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, covid-19 salgınının etkisi ve ziyaretçilerinin azalması nedeniyle kuşların akınına uğradı.
Göle gelen ziyaretçi akını azalınca bin bir çeşit kuş kıyılarda da görülmeye başladı. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, gölde su seviyesi yeteri düzeyde olunca kuş çeşitliliğinin de üst düzeyde görülebileceğini söyledi.

Kuş birlikteliği ziyaretçi azalmasıyla artış gösterdi

Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde son zamanlarda görülmeyen kuşların bu süreçte toplu halde görülmeye başladığını belirten Çetiner, “Filamingolar, ördekler, çıkrıkçı kuşları, turnalar, martılar, uzun bacak ve yerel kuşlar Seyfe Gölü’nde tabiri uygunsa gönüllerince ağırlanıyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle bu doğal ortama ziyaretin azalmasıyla kuşlarda; birlikte olmaya ve kıyılara daha yakın durmaya başladılar” dedi.

Seyfe Gölü’ndeki su oranının belli orana ulaşmasının da görsel güzelliklerde etkili olduğunu ifade eden Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Gölde beklenen oranda yağış olmadı. Göle yüzeysel su girişi olmadığı sürece göl kuruma noktasına gelecektir. Biz insanlar kuşlara gerekli ve güzel ortam sunabilirsek kuşlar gölde konaklayarak kendilerini ve bizleri mutlu ederler. Göl, su kuşlarının beslenme, üreme ve konaklama alanı olarak sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli sulak alanlarındandır.”

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