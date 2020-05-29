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Covid -19 sürecinde 5 bin 857 kişiye Psiko-Sosyal Destek hizmeti verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya’da Covid-19 sürecinde Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan Psiko-Sosyal Destek (PSD) İl Koordinasyon Kurulu tarafından 5 bin 857 kişiye psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

Covid -19 sürecinde 5 bin 857 kişiye Psiko-Sosyal Destek hizmeti verildi

Antalya’da Covid-19 sürecinde Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan Psiko-Sosyal Destek (PSD) İl Koordinasyon Kurulu tarafından 5 bin 857 kişiye psiko-sosyal destek hizmeti verildi. Kurulda İl Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alanında uzman personellerin görev yapıyor.
Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan Psiko-Sosyal Destek (PSD) Birimi, 30 Mart 2020 tarihinden beri danışma hattı üzerinden hizmete vermeye devam ediyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 14 kamu hastanesi ile 10 ilçe sağlık müdürlüğünde de Psiko-Sosyal Destek Birimi kuruldu. İlgili birimlerde psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve diyetisyen meslek unvanlarına sahip personeller görev yapıyor. Psiko-Sosyal Destek (PSD) Birimi danışma hattını pandemi sürecinde kaygı, stres, öfke kontrolü problemi yaşayan, madde kullanan ve sosyal destek ihtiyacı olan kişiler arayarak hizmet aldılar. Vatandaşın ihtiyaç durumuna göre Vefa Sosyal Destek Gruplarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, İŞKUR, ŞÖNİM ve AMATEM gibi kurumlara da yönlendirmeler yapıldı.
Ayrıca ilgili birimler tarafından Covid-19 tanısı veya şüphesiyle hastanede tedavi gören ya da evde izole vatandaşlar aranarak PSD hizmeti veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında yer alan PSD Birimlerince şu ana kadar 3 bin 120 vatandaşa psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunuldu. Bu vatandaşların bin 103’ü 65 yaş üstü, 273’ünü ise 20 yaş altı kişiler oldu.
PSD İl Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin, pandemi döneminde yoğun çalışan sağlık personellerinin çocuklarına psiko-sosyal destek hizmeti sunması kararı verildi ve bu doğrultuda 2.389 öğrenciye hizmet verildi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hünür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün konu ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda 312 kişiye, Akdeniz Üniversitesi’nin ise 36 kişiye psiko- sosyal destek hizmeti sunduğunu söyledi.

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