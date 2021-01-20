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‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi

20.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Covid-19 sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir” projesi kapsamında Göle Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Adnan Tatlı, dernek üyeleri aile ve çocukları ile birlikte Erzurum’u ziyaret ettiler.Gezi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Adnan Tatlı ve dernek üyeleri, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal’ı ziyaret ettiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Covid-19 sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir” projesi kapsamında Göle Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Adnan Tatlı, dernek üyeleri aile ve çocukları ile birlikte Erzurum’u ziyaret ettiler.
Gezi kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Adnan Tatlı ve dernek üyeleri, AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş ve AÇSH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal’ı ziyaret ettiler. İlbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ve gazi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Projenin hayata geçmesini sağlayan İçişleri Bakanlığına teşekkür eden İlbaş, “Böylesine değerli bir ekibin Ardahan’dan gelmesini anlamlı buluyoruz. Çünkü temel felsefemiz ışık doğudan yükselir, burada Kore Gazimiz, Kıbrıs Gazimiz var. Şehit babalarımız var, gazilerimizin yakınları var. Dolayısıyla bizim için kıymetli insanlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1950lilerde Kore’yi, 1974’lerde Kıbrıs’ı ve hiç mücadelemizin bitmediği terörü ve bunun karşısındaki dik duruşlu kahraman kardeşlerimizi hatırlıyoruz. Bunu bir yadigar olarak kalbimizde saklıyoruz. Bu yadigarın somut karşılığını görmek bizlere mutluluk veriyor” dedi.
Adnan Talı ise Erzurum’da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, proje kapsamında 25 kişilik ekiple Erzurum’a geldiklerini ifade etti.
Projenin amaçlarına değinen Tatlı, “İçişleri Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Proje kapsamında Erzurum’a gezi düzenledik. Doğu Anadolu’nun serhat şehirlerinden Ardahan şehit aileleri ve gazilerinin pandemi döneminde yalnız olmadığını, devletimizin şehit yakınları ve gazilerin yanında olduğunu ve devletimizin sıcak elini hissettiğimiz bir projede Erzurum’da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlerin Erzurum’da ağırlanmasını sağlayan İçişleri Bakanlığımız ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.
Ardahan’dan gelen 25 kişilik ekip proje kapsamında kentteki Tabyaları, Çifte Minareli Medreseyi, Ulu Camiyi ve Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret etti.

‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi

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