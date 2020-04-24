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‘Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor’ haberine açıklama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı arttığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında çıkan ‘COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor’ başlıklı haberde, tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilimiz de yer almaktadır.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı arttığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında çıkan ‘COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor’ başlıklı haberde, tanı almış hekim sayısının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilimiz de yer almaktadır. Eskişehir’de haberde belirtilen sayıdan çok çok az tanı almış hekimimiz bulunmaktadır. Haberde belirtilen sayı gerçeği yansıtmamaktadır. Bu dönemde herkese ‘Evde Kal’ derken sağlık çalışanlarımız başta çocukları ve aileleri olmak üzere birçok şeyden feragat ederek geceli gündüzlü şehrimiz için üstün bir mücadele vermektedir. Sağlık Çalışanlarımızın her bir ferdi bizim için çok kıymetlidir. Hastanelerimize, Aile Sağlığı Merkezlerimize, Toplum Sağlığı Merkezlerimize, 112 ekiplerimize, Filyasyona çıkan ekiplerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza gerekli koruyucu ekipmanlar verilmektedir. Ekipman tedariği konusunda sıkıntı yaşamamaktayız. Sağlık Bakanlığımız tarafından her türlü destek verilmektedir" denildi.

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Odunpazari
İksir Eczanesi
Odunpazari
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Tepebasi
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Odunpazari
Ata Eczanesi
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