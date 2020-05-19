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Covid-19 tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

AYDIN HABERLERİ  | 19.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Aydın’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101.

Aydın’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal mesafeye uyulup maske takılarak anıta çelenk sunuldu.
Daha çok dijital olarak ve evlerde kutlanılacak şekilde programlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı.
Geçtiğimiz yıllarda binlerce kişinin katıldığı, bu yıl covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile birlikte toplam 24 kişiden oluşan heyet maskeli ve sosyal mesafeyi uyarak Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Hizmet Müdürleri, Şube Müdürleri, antrenörler, ve gençlik liderlerinin katılım sağladığı ilk tören burada sona erdi. Kutlamaların kovid-19 tedbirleri kapsamında dijital alanda ve evlerde devam edeceği belirtildi.
Aydın’da cadde ve bulvarlar Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bayraklarla süslendi.

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