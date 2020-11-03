Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan COVİD-19 denetiminde 3 ticari taksi trafikten men edildi. Durdurulan bazı minibüslerin tüm uyarılara rağmen tıka basa yolcu alması gözden kaçmadı. Denetimlerde çeşitli nedenlerden ötürü toplamda 84 bin 250 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, COVİD-19 önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, şahsi araçlar, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Esenyurt ilçesinde kontrol edilen 42 ticari taksiden 3’ü trafikten men edildi, 11 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı, gayri yasal faaliyet gösteren 3 taksi durağı ise Zabıta ekiplerince yıkımı gerçekleştirildi. 1 taksi durağı mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Denetimlerde 57 yolcu minibüsü denetlenerek, 13 minibüs şoförüne ayakta yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca 82 şahsi araca cezai işlem uygulandı. 1 adet iş yerinde oyun oynatıldığı ve kalabalık olduğunun tespit edilmesi üzerine içeride bulunan 14 şahsın her birine 900, iş yeri sahibine ise 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Çekmeköy ilçesinde 45 iş yeri, 1 pazar yeri, 12 ticari taksi, otobüs ve minibüs denetlendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kontrol edilen 151 şahıstan, 8’ine toplam 23 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler ilçesinde; çok sayıda şahıs ve iş yeri, 1 pazar yeri, 12 karantina adresi ile 27 toplu ulaşım aracı üzerinde yapılan kontrollerde, 43 şahsa toplam 45 bin 340 TL cezai işlem uygulandı.

