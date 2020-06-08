Covid-19 tedbirlerini ihlal eden vatandaşlara ceza yağdı

Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 63 vatandaşa 99 Bin 162 TL ceza yazıldı.

Sıkılaştırılmış Korona virüs tedbirlerinin ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar, kuralları hiçe saymaya başladı. Sivas’ta Covid-19 kurallarını hiçe sayan 63 vatandaşa 99 Bin 162 TL ceza yazıldı.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs ile mücadele tedbirlerini ihlal eden 63 vatandaşımıza cezai işlem uygulanarak 99.162 TL idari para cezası kesilmiştir “ifadelerine yer verildi.

