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Covid-19 testi pozitif çıkan CHP Osmaniye Milletvekili Ünlü tedavi altına alındı

OSMANİYE HABERLERİ  | 19.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün Covid-19 testi pozitif çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün Covid-19 testi pozitif çıktı. Milletvekili Ünlü’nün hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye’de katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Şüphelerim sonucu yaptırdığım Korona testim pozitif çıktı. Şimdi hastanede tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun” dedi.

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