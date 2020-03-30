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Covid-19 testleri Adıyaman’da yapılabilecek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Korona (Covid-19) Virüsünün tanısının konulması için Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı yetkilendirdi.Sağlık Bakanlığının aldığı bu kararı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kamuoyuyla paylaştı.

Covid-19 testleri Adıyaman’da yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı Korona (Covid-19) Virüsünün tanısının konulması için Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı yetkilendirdi.
Sağlık Bakanlığının aldığı bu kararı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kamuoyuyla paylaştı. Daha önce COVID-19 doğrulama testi(PCR) için numunelerin Malatya’ya gönderilirken, Sağlık Bakanlığının verdiği onay ile artık bu tahlillerin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılabileceğini kaydeden Ahmet Aydın, “Hastanemizde 3 adet PCR cihazı mevcut olup gerektiğinde çevre iller de tahlil için Adıyaman’a numune gönderebilecek. Adıyaman’da ki hastaların tanısı daha hızlı olacak. Ayrıca ilimizde hızlı antikor testi de yeterince mevcut olup, gerek görülen tüm kişilere hızlı test uygulanabilecek” dedi.
Covid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısı Sağlık Bakanlığı Halk sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.
Ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin arttırılmasına yönelik Covid-19 tanı laboratuvarları yetkilendiriliyor. Ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 Covit-19 tanı Laboratuvarına ek olarak 36 tanı merkezi daha yetkilendirildi. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarıyla birlikte 44 ilde 73 merkez tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi.
Yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların Covid-19 tanısına yönelik her hangi bir test yapma yetkisi bulunmuyor.

Covid-19 testleri Adıyaman’da yapılabilecek

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