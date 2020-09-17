Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliğinde düzenlenen “Covid-19 ve Okul Hayatı” konulu seminer, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

OMÜ’nün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan seminerde OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzmanlıkları doğrultusunda Covid-19 virüsünü ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek moderatör Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Seminerde; Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yasin Gümüş, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Taha Güllü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Tanrıverdi Çaycı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Hafize Erdeniz uzman konuşmacı olarak yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamın doğal seyrini ciddi şekilde değiştiren Covid-19 virüsüne karşı verilen etkin mücadelede, devletin yanında yer almak amacıyla gerçekleşen seminere idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Seminerde, eğitim paydaşlarının doğru ve etkin bilgilendirilmesi için bilimsel kılavuzlara uygun olarak Covid-19 enfeksiyonundan korunma yolları aktarıldı. Uzman konuşmacılar, virüs hakkında bilinen yanlış bilgileri düzelterek yaptıkları bilimsel açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirdi.

Eğitim ve öğretim hayatının, toplum sağlığından ödün vermeden en ideal şartlarda sürdürülebilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin pandemiden kaynaklanan dezavantajlı bir durum yaşamaması için alınması gereken tedbirleri sıralayan konuşmacılar, konuyla ilgili uzman görüşlerini bildirdi.

Covid-19’un, anne sütüyle bulaşıp bulaşmayacağı ile anne sütünün virüse karşı koruyucu özelliği ve faydalarına ilişkin bilimsel açıklamaların da yapıldığı seminer, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.



