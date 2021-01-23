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Covid-19’a karşı Anadolu propolisi

23.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Covid-19’a karşı Anadolu propolisi

Pandemi döneminde öne çıkan bağışıklık sisteminin oluşmasında tüketilen gıdaların önemine dikkat çeken uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için, düzenli ve sağlıklı beslenme, iyi bir uyku ve fiziksel egzersizin önemine vurgu yapıyor.

Pandemi döneminde öne çıkan bağışıklık sisteminin oluşmasında tüketilen gıdaların önemine dikkat çeken uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için, düzenli ve sağlıklı beslenme, iyi bir uyku ve fiziksel egzersizin önemine vurgu yapıyor. Vücudun yeteri kadar vitamin, mineral ve antioksidan almasının gerekliliğine dikkat çeken Dr.Ender Saraç, pandemi döneminde sağlıklı yaşam için öne çıkan uygulamaları anlattı.
Vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme planı ile sağlıklı kalıp kilonun korunacağını söyleyen Saraç, uyku düzeni ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti. Saraç, " Bu sayede bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyoruz. C ve D vitamini, çinko gibi bağışıklık sistemi için önemli öğeleri içeren besinleri tüketmeye özen gösteriyoruz. Bunların yanısıra antioksidan zengini gıdaları da ihmal etmiyoruz" dedi.
Soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng gibi besinlerin yanısıra doğal bir arı ürünü olan Anadolu propolisinin de altını çizen Dr. Ender Saraç şöyle devam etti: " Binlerce yıldır enfeksiyon savar olarak bilinen propolisin, 2020 yılında yayınlanan (Institute of Food Sciences, Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde) bilimsel çalışmalarda COVID-19’a karşı çok ümit verici sonuçları bulunuyor. Bu çalışmalarda, propolisin COVID-19’a yakalanma riskini azalttığı, yakalanıldığı taktirde ise daha hafif atlatılmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. ” dedi.

Anadolu Propolisi farkı
Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Türkiye’nin dünyanın ikinci arıcılık ülkesi olduğunu ve endemik bitki örtüsü çeşitliliğinin, diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin olduğunu hatırlattı. Türkiye’de 8,2 milyon arı kovanı ve 72 bin arıcı bulunduğunu söyleyen Samancı " Zengin coğrafyamız sayesinde de arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemizde başta propolis olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünleri de üretilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu propolisinin, diğer ülkelerde üretilen propolislere kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan maddeler içerdiği ve daha zengin bir antioksidan profiline sahip olduğu belirlendi. Bu da Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerden kaynaklanıyor. Anadolu propolisinin içeriğinde yüksek oranda; Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuarsetin, Galangin, Klorojenik asit, Linolenik asit, Palmitik asit, Hidroksitirosol, Cis-p-Kummerik asit, P-kumarik asit, Krisin ve Pinosembrin fenolik ve flavonoid bileşenleri bulunur. Bu bileşenler sayesinde propolis antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör özellikler gösterir. “dedi.

Covid-19’a karşı Anadolu propolisi

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