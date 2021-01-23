Covid-19’a karşı Anadolu propolisi

Pandemi döneminde öne çıkan bağışıklık sisteminin oluşmasında tüketilen gıdaların önemine dikkat çeken uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için, düzenli ve sağlıklı beslenme, iyi bir uyku ve fiziksel egzersizin önemine vurgu yapıyor. Vücudun yeteri kadar vitamin, mineral ve antioksidan almasının gerekliliğine dikkat çeken Dr.Ender Saraç, pandemi döneminde sağlıklı yaşam için öne çıkan uygulamaları anlattı.

Vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme planı ile sağlıklı kalıp kilonun korunacağını söyleyen Saraç, uyku düzeni ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti. Saraç, " Bu sayede bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyoruz. C ve D vitamini, çinko gibi bağışıklık sistemi için önemli öğeleri içeren besinleri tüketmeye özen gösteriyoruz. Bunların yanısıra antioksidan zengini gıdaları da ihmal etmiyoruz" dedi.

Soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng gibi besinlerin yanısıra doğal bir arı ürünü olan Anadolu propolisinin de altını çizen Dr. Ender Saraç şöyle devam etti: " Binlerce yıldır enfeksiyon savar olarak bilinen propolisin, 2020 yılında yayınlanan (Institute of Food Sciences, Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde) bilimsel çalışmalarda COVID-19’a karşı çok ümit verici sonuçları bulunuyor. Bu çalışmalarda, propolisin COVID-19’a yakalanma riskini azalttığı, yakalanıldığı taktirde ise daha hafif atlatılmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. ” dedi.