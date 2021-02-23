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Covid-19’a karşı cam bölmeli çözüm

23.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, Covid-19 virüsüne karşı riskin en aza indirilmesi amacıyla cam bölmeler yapıldı.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde korona virüse karşı alınan önlemler salgın başından beri en üst seviyede tutuluyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, Covid-19 virüsüne karşı riskin en aza indirilmesi amacıyla cam bölmeler yapıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinde korona virüse karşı alınan önlemler salgın başından beri en üst seviyede tutuluyor. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamaması için kişisel koruyucu ekipmanlar ve kliniklerin dezenfeksiyonu olmak üzere korona virüse karşı her türlü tedbir alınıyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında fakültedeki kliniklerde yenileme çalışmaları yapılarak cam bölmeler oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl yapılan 43 cam bölmeye bu yıl 27 tane daha eklendi. Böylece hekim, yardımcı personel ve hasta sağlığına ilişkin risk en aza indirgenmiş oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız fakültede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu’ndan bilgi aldı.

“Türkiye’ye örnek bir çalışma’’
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, “Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde hastalarımız için geçen yıl 43 tane cam bölme oluşturmuştuk. Hem bulaşmayı önlemek için hem de hastanın ve doktorun sağlığını korumak için bunu yapmıştık. Bu sene 27 tane özel hasta muayene odası daha yaptık. Sağlık açısından önemli hastalığın bulaşmasını önleyen burada öğrencilerimiz hastaları alıyorlar, bire bir ilgileniyorlar. Hastadan sonra dezenfekte ediliyor, havalandırılıyor. Yarım saatlik bir süre sonra tekrar yeni hasta alınıyor. Bu açıdan Türkiye’ye örnek bir çalışma oldu. Hastalarımız gönül rahatlığıyla gelip diş tedavilerini yaptırabilirler. Bu konuda dekanımıza ben teşekkür ediyorum Bu işte hizmet verenlere teşekkür ediyorum. Bu dönemde de diş tedavisinde birçok zorlukla karşılaşılıyor. Bu kabinleri yaptırdığımız için birçok şehirden hasta geliyor, bundan sonra daha da çok hastaya bakılabilecek Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

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