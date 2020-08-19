Covid-19’un etkilerini sanatla anlattılar

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğrencilerinin karantina sürecinde uzaktan eğitimle gerçekleştirdikleri projeler, çevrimiçi sergi haline getirildi. Küresel salgının etkilerini sanatla kavrayabileceğimiz ve yenebileceğimiz düşüncesinden hareketle yola çıkan öğrenciler, 21 projeye imza attı.

‘Uzak Kaldın Yakına Gel’ ismi verilen sergide öğrenci projeleri video, fotoğraf, resim ve illüstrasyonlardan oluştu. Sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler için kare kodlar kullanılarak videolara doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Küresel salgının zorlu sürecini tema olarak seçip tüm sınırlamalara rağmen sanatın ve üretimin devam edebileceğini vurgulamaya çalışan gençler, projelerden bazılarını şöyle anlattı:

Yağız Yaşın (Proje adı: Covid-19)

“Bilinmeyene bir geçiş”

“Yaşadığımız sürecin ilk başlarında haberleri izlemekle ve korkmakla yetiniyorduk. Sonra evlere kapandık, içeriye döndük. Bazen kendimizi yeniden tanıdık, bazen kendimizi tanımadan zamanı boşa doldurduk. Hayatımızın ikinci bir perdesine geçtik. İnsanlığın yeni normal olarak adlandırdığı yani bilinmeyene bir geçiş. Projemde, insanların kendi içlerinde yaşadıklarını ve hayatlarında yaşayacakları boşluğu onların doldurduğu sokaklarla göstermeye çalıştım.”