Covid-19’un gölgesinde yangın tatbikatı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afet planı masa başı tatbikatı yapıldı.

Hastane Konferans Salonunda düzenlenen program, İzmir Depremi başta olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybeden afetzedeler için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra hastane yangınları konusunda örnek haberler izlendi. Tatbikatın açılışında konuşan Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan, tatbikatın sadece hafızalarda güzel bir anı kalması temennisiyle şunları kaydetti: “Son zamanlarda deprem, yangın, sel ve pandemi başta olmak üzere ülkemizi tehdit eden afetler peş peşe cereyan etmektedir. Ayrıca Covid-19 salgınının da henüz tedavisi bulunamamış olup her kademede insanımıza hızla bulaşarak yayılmaktadır. Bu tehlikelerin tehditlerin arasında biz sağlık çalışanları sağlık hizmetini kesintisiz, amasız, fakatsız ve her türlü fedakarlıkla yürütmek zorundayız. Her an göreve hazır ve donanımlı olmalıyız.”

Aycan, bu yılki tatbikatın Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye riayet etmek, salgının yayılmasını önlemek temel amacı ile saha tatbikatı yerine masa başı tatbikatı icra edildiğini belirtti.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Başkanvekili Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Aktaş ise konuşmasında hastanelerin afet yönetimi içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirip, “Doğa ve teknoloji kaynaklı olayların hepsinin insan sağlığı üzerine doğrudan ve dolaylı birçok etkisi vardır. Sağlık sistemleri bu etkilere müdahale etmek açısından hayati bir rol üstlenirler. Buna ek olarak toplumu etkileyen olay ne olursa olun, sağlık sistemleri bundan nasıl etkilenirse etkilensin, bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de devam etmek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Aktaş, hastanelerde sunulan hizmetin hayati öneme sahip olduğunu, herhangi bir işkolundaki hizmet ile karşılaştırılamayacağına parmak basıp, “Günlük yaşamda en ufak akasmaların bile büyük sıkıntı oluşturduğu sağlık hizmetlerine, afet dönemlerinde daha çok ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla hastaneler afet dönemlerinde hem rutin işlerini kesintiye uğratmadan devam ettirmek hem de gelen afetzede ve yaralıların artan talebi ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

Bu çerçevede her yıl planlanan tatbikatları yapılmakta ve hastanemizin imkân ve kabiliyetleri değerlendirilmekte, personelimiz bilgilendirilmektedir. Afet ve felaketlerin sadece tatbikatlarda kalması temennisiyle tatbikatı düzenleyen arkadaşları tebrik ederim” şeklinde konuştu.

Covid-19 konusunda bilgilendirme yapan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özlem Çağaşar, maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemine değindi. Çağaşar, “Kurallara uyulduğu ve herkesin vicdani sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde salgının önüne geçeriz. Her şeyden önemlisi bireylerin kendilerini düşünmemesi, yakınlarını ve sevdiklerini de düşünerek kurallara uyumaları gerekmektedir. Bu süreçte özellikle yaşlılarımızı korumalıyız” dedi.

UMKE görevlisi Ramazan Kaya da, tatbikat senaryoları hakkında bilgi vermesinin ardından, kırmızı kod verilerek yangın durumuna geçidi.

Hastane Afet Planı birinci seviyede aktive edilerek mor kod, hastaların tahliyeleri için ise sarı kod verildi. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte yeşil kod verilerek afet durumu sonlandırıldı.

Tatbikat senaryo özeti şöyle belirtildi: “ Bugün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Kat Covid -19 Servisinde hasta odasında bulunan hasta refakatçisi cep telefonunu şarja takarak refakatçi koltuğunun üzerine bıraktı. Koltukta bir litrelik şişede el dezenfektanı da bulunmaktadır. Bir müddet sonra telefon yanmaya başlayarak el dezenfektanını da tutuşturup aniden bir yangın çıkmasına sebep oldu. Yangını ilk gören hemşire derhal hastayı yatağı ile birlikte dışarı çıkararak oksijen tüpü ile takviye edildi. Yangını hastanenin kırmızı kod Telefonu olan (4444) numarasına bildirildi. Anons ile duyuruyu alan ilgili personel Başhekimi bilgilendirildi. Alan Sorumlusu Başteknisyen ile Güvenlik Amiri olay mahallinden başhekimi bilgilendirdi. Başhekim de Olay Yönetim Ekibinin toplanmasını belirtti. Yangının büyümesi nedeni ile mor Kod ilan edilerek HAP planını aktive etti. Ardından hastaların tahliye edilmesi gerektiği belirtilerek sarı kod ilan edilerek servisin tahliyesine karar verildi. Tüm bunlar telsiz konuşmaları ardından anons sisteminde duyuruldu. İtfaiyenin gelmesi ile yapılan müdahaleler ile yangın söndürüldü. Hastalar tahliye edildi. Durum normale döndü. Yeşil kod verilerek HAP planı sonlandırıldı.”