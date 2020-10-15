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Covid 19’un mekanizması çözüldü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te Özel NCR Hastanesi Doktoru Kahraman Kıskaç, Covid-19 ile ilgili yaptığı analizde, Almanya, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin covid 19 hastalığının sürecindeki işleyen mekanizmayı çözdüğünü belirterek, "Almanya, Türkiye ve İtalya kırmızı alarmdan yeşile döndüler.

Covid 19’un mekanizması çözüldü

Gaziantep’te Özel NCR Hastanesi Doktoru Kahraman Kıskaç, Covid-19 ile ilgili yaptığı analizde, Almanya, Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin covid 19 hastalığının sürecindeki işleyen mekanizmayı çözdüğünü belirterek, "Almanya, Türkiye ve İtalya kırmızı alarmdan yeşile döndüler. İşte buradaki mekanizmayı çözdükleri içindir” dedi.
Doktor Kahram Kıskaç, "Covid-19’a yüzyılın “seri katili” olarak tanımlarken, dünyanın halen daha çok bilinmeyenli denklem olarak gördüğü koronvirüsü çözmeye çalıştığını kaydetti. Virüsün kendisini kamufle etmesi nedeniyle sürecin ağır tahribata neden olduğunu vurgulayan Kıskaç, “ Koronavirüs’e bazıları çok bilinmeyenli denklem diyor. Ama dünya hala bunu çözmeye çalışıyor. Covid-19, bir yap-boz gibi tek başına çalışmıyor. İki tanede yardımcı ve kendini saklamak için kullandığı arkadaşı var. 1’incisi Influenza ve 2’incisi Pnomoni. Influenzay’ı bulaşta kullanıyor. Pnomoni’yi ise tetikçi olarak kullanıyor. Bunun ikisi arasına da kendini kamufle ediyor” dedi.
“Seri katil covid 19’un mekanizmasını çözdüm”
Doktor Kıskaç, kendisinin yaptığı araştırmalarda covid 19’un mekanizmasını çözdüğünü de belirterek, "Ne zamanki bizim Adli Tıp kurumumuz yalan söylemez dediysek işte orda yakayı ele verdi. İtalyanların yapmış olduğu otopsi sonucunda önce Pnomoni suçlandı ama asıl Covid-19 damarlarda biriken pıhtıydı (Trombüs). Ve bu çalışmalar üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Seri katil Covid-19’un mekanizmasını çözdüm” şeklinde konuştu.
“Akciğer, kalp, beyin ve damarların gittiği her bölgeyi etkiliyor”
Almanya, Türkiye ve İtalya’nın hastalığın mekanizmasını çözdüğünü vurgulayan Kıskaç, “Teorikmen influenzayı bulaşta için kullandığını belirten Kıskaç, “Kendisi Sitokin fırtınası başlatıyor, damarlarda birikim oluşturup pıhtı yapıyor. Ve karşımıza akciğer, kalp ve beyin bana göre damarların gittiği her bölgeyi etkiliyor. Bu üçlüyü iyi bir şekilde analiz edip ona göre savaşmalı. Dikkat ederseniz İtalyanlar birinci dalgada felaket yaşamışlardı. Ama şimdi son durum Almanya-Türkiye ve İtalya kırmızı alarmdan yeşile döndüler. İşte buradaki mekanizmayı çözdükleri içindir” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de iki noktada devrim niteliğinde karar alındı”
Doktor Kahraman Kıskaç, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin koronavirüs mücadelesi ile ilgili devrim niteliğinde iki karar aldığını söyledi. Kıskaç, “Sağlık Bakanlığı, bu savaşta iki noktada devrim niteliğinde karar aldı. Birincisi plaquanil tb ilacı. Etkisi duyulduğundan bakanlığımızca toplatılıyor ve sadece hastalara reçete ediliyor. Bu ileri görüşlü olmanın faydasıdır. İkincisi evde takip ve filyasyon ekip organizasyonu. Eğer evde takip olmasaydı boştan yere hafif hastalar hastanelerimizi meşgul edip doluluk oranı artacaktı. En büyük problem hastanelerde doluluk oranının artmasının önüne geçilmiş oldu. Sağlık Bakanlığı bunu başarı ile uyguluyor” diye konuştu.

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