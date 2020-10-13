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Covid testi pozitif çıkan Başkan Köse, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

YOZGAT HABERLERİ  | 13.10.2020 22:45 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim Perşembe günü başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesinde Covid-19 testi yaptırdı.

Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, halsizlik şikayeti ile 1 Ekim Perşembe günü başvurduğu Yozgat Şehir Hastanesinde Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Köse, 14 gün izole olmak için ailesiyle evde karantinaya girdi. Rahatsızlığı artması üzerine tedavisine Yozgat Şehir Hastanesinde devam edilen Başkan Köse’nin dün akşam itibariyle Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.
Başkan Köse sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Rabbime hamdolsun sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin. Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah’a emanet olun" dedi.

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