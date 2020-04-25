YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi

"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 17:48 | Son Güncelleme

Antalya SMMM tarafından "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı Zoom uygulamasından canlı yayınla gerçekleştirildi.Korona virüs yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Antalya SMMM tarafından düzenlenemeyen seminerler, internet ortamında Webinar olarak düzenlemeye devam ediyor.

Antalya SMMM tarafından "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı Zoom uygulamasından canlı yayınla gerçekleştirildi.
Korona virüs yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Antalya SMMM tarafından düzenlenemeyen seminerler, internet ortamında Webinar olarak düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen Webinar’ların üçüncüsü olan ve Ekonomist Erkin Şahinöz’ün katıldığı, “Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi” konulu Webinar, Zoom uygulaması ile canlı gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Webinarın açış konumasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladı. Çavdar, "Bugün Ramazan’ın birinci günü, bu vesile ile tüm islam aleminin, halkımızın ve meslektaşlarımın Ramazan ayı mübarek olsun. Belki iftarlarda buluşamayacağız ama bu şekilde de olsa birbirimizi görme fırsatı elde ediyoruz” dedi.
Bu süreçte alınan ekonomik ve sosyal tedbirler kapsamında meslektaşlarına büyük iş düştüğünü söyleyen Çavdar, bu meslek camiasının bu yükü kaldıracak güçte olduğunu ve ellerinden geldiğince hem işverenlere hem de yanlarında çalışan işçilere yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonomi olarak neler bekliyor?
Çavdar, bazı iş kollarının mücbir sebep haline alınması için çaba sarffettiklerini ama bunun kabul görmediğini söyledi. Bu nedenle bu kapsama girmeyen mükelleflerin beyannamelerini vermek zorunda oldukları için meslektaşlar olarak risk altında kalmaya da devam ettiklerini dile getirdi.
Son olarak sunumu gerçekleştirecek olan Ekonomist Erkin Şahinöz’e katılımı için hem oda kurullaru hem de tüm meslektaşları adına teşekkür etti.
Ekonomist Erkin Şahinöz ise sunumuda, korona virüsünün ekonomiye etkilerini, virüs ortaya çıkmadan önce yapılan doğruları ve yanlışları, bu süreçte yapılması gerekenleri ve gelecekte ekonomi olarak Türkiye’yi nelerin beklediğini detayları ile anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kızılay’dan yerleşik yabancılara yardım çağrısı

Kızılay’dan yerleşik yabancılara yardım çağrısı

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.