YURTHABER
  4. Çözüm Koleji öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Çözüm Koleji öğrencileri karne heyecanı yaşadı

YOZGAT HABERLERİ  | 17.01.2020 21:04 | Son Güncelleme

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı.

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı. Karne alan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programda 400’e yakın öğrenci karne coşkusu yaşadı. Programa öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. Programda birinci sınıf öğrencilerince oluşturulan koro mini bir konser verdi. Programda, Çözüm Ölçme Değerlendirme Sınavı ve satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ise başarı belgesi ve madalyaları verildi.
Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek “Öğrencilerimizin ve velilerimizin karne heyecanına hep birlikte ortak olduk. Öğrencilerimizin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmelerini ve dinlenmelerini istiyorum. İkinci yarıda da yoğun bir eğitim öğretim maratonu geçireceğiz. Bugün karne alan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve dolu dolu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.
Tören sonunda öğrencilere karneleri öğretmenleri tarafından verildi. İlk kez karne alan birinci sınıf öğrencilerinin sevinç ve heyecanlarına aileleri de ortak oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Potanın kazananı Çözüm Koleji olduPotanın kazananı Çözüm Koleji oldu
Yerköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendiYerköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
12:56
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Solmaz Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Güven Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.