Çözüm Koleji öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Yozgat Çözüm Koleji öğrencileri, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem karnelerini aldı. Karne alan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda 400’e yakın öğrenci karne coşkusu yaşadı. Programa öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. Programda birinci sınıf öğrencilerince oluşturulan koro mini bir konser verdi. Programda, Çözüm Ölçme Değerlendirme Sınavı ve satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ise başarı belgesi ve madalyaları verildi.

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek “Öğrencilerimizin ve velilerimizin karne heyecanına hep birlikte ortak olduk. Öğrencilerimizin yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmelerini ve dinlenmelerini istiyorum. İkinci yarıda da yoğun bir eğitim öğretim maratonu geçireceğiz. Bugün karne alan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve dolu dolu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

Tören sonunda öğrencilere karneleri öğretmenleri tarafından verildi. İlk kez karne alan birinci sınıf öğrencilerinin sevinç ve heyecanlarına aileleri de ortak oldu.

