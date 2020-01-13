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  4. Çözüm Koleji öğrencilerinin Erciyes’te kayak keyfi

Çözüm Koleji öğrencilerinin Erciyes’te kayak keyfi

YOZGAT HABERLERİ  | 13.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Yozgat Çözüm Koleji, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Kayseri gezisinin bu yıl 6.

Yozgat Çözüm Koleji, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Kayseri gezisinin bu yıl 6. sını gerçekleştirdi.
Yozgat Çözüm Koleji, yarıyıl tatiline sayılı günler kala ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 170 kişilik gurubu Kayseri Erciyes’e geziye götürdü. Erciyes’te kızak kayıp eğlenen öğrenciler üzerlerindeki ders stresini attı.
Rehber öğretmenleri eşliğinde kayak merkezinin tadını çıkaran öğrenciler, Kayseri şehir merkezini gezme imkanı da buldular. Bu yıl 6.sı düzenlenen Kayseri gezisine Bilim Teknik Koleji öğrencileri de eşlik etti. Gezide dolu dolu bir gün geçiren öğrenciler, okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu, bu yıl Kayseri gezilerinin 6.sını düzenlediklerini söyleyerek “Öğrencilerimizi biraz olsun ders stresinden uzak tutmak için Kayseri gezimizi geleneksel hale getirdik. Bu yıl da 6.sını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Kayseri Erciyes Kayak merkezinde kızak kayıp eğlenme imkanı buldular. Öğrencilerimiz ayrıca Kayseri şehir merkezini gezip kentin farklı kültür ve coğrafi değerlerini görme ve tanıma imkanına sahip oldular. Bu tür sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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