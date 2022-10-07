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"Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı" 9 Ekim'de sona erecek

07.10.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı" 9 Ekim'de sona erecek

İSTANBUL (AA) - Atis Fuarcılık tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı", Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar kapsamında bu yıl "Kardeş Ülke Ödülü" Bangladeş olarak belirlendi. Bu kapsamda Bangladeş Ticaret Bakanlığına bağlı İhracatı Destekleme Bürosu (EPB) tarafından 11 firma ve 15 el sanatçısı fuara katılım sağladı.

Bu yıl fuar ödüllerinde ise "Kurum Katkı Ödülü" Karınca Kadın El Emeği Kursları ile Fatih Belediyesine verildi. "Sanatçı Onur Ödülü"nün sahibi de İstanbul yazmacısı Tahsin İstengel'in oldu.

Fuar, Kovid-19 salgını sonrası oluşan küresel mali krizden ötürü zor günler yaşayan el sanatçıları ve küçük işletmeler için ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapabilecekleri, sektörel etkileşimler kurabilecekleri bir alan sağlamayı amaçlıyor.

"Craft İstanbul El Sanatları ve Tasarım Fuarı"na 77'si yurt dışından olmak üzere 400'ü aşkın el sanatçısı, 16 üniversite, 11 belediye, olgunlaşma enstitüleri ve kadın kooperatifleri, sektör dernek ve vakıfları, sanatsal makine ve malzeme tedarikçileri katılıyor.

Fuarda, başta İran, Rusya, Bangladeş, Özbekistan, Endonezya, Nijerya, Kırgızistan, Azerbaycan ve Moldova'dan olmak üzere 400'ü aşkın sanatçı, katılımcılarla buluşuyor.

Konferanslar, workshoplar ve ürün gösterimlerinin de gerçekleştirileceği etkinlik, 9 Ekim'e kadar 10.00-20.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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