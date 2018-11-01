Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

Tecavüz suçlamasından başı belada ama...

Ronaldo hakkında olay sözler

1 / 7 Güzel model, ülkesinde yayım yapan Diva e Donna dergisine verdiği röportajda başı su sıralar tecavüz suçlamalarıyla büyük belada olan Ronaldo için şunları söyledi:

2 / 7 "Cristiano, ortak bir arkadaşımızdan telefonumu alarak bana ulaştı."

3 / 7 "Kendisiyle cep telefonumdan bir süre mesajlaştık."

4 / 7 "For Men 2019 çekimindeki fotoğraflarımı görmüş ve bu nedenle beni tebrik etmek istemiş."

5 / 7 "Bana çok güzel olduğumu söyledi."

6 / 7 "Ronaldo gibi bir erkekten böylesi bir övgü almak gururumu okşadı."