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Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı

İTALYA HABERLERİ  | 01.11.2018 13:45 | Son Güncelleme

Tecavüz suçlamalarıyla gündemden düşmeyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera kaptırdı.

Tecavüz suçlamasından başı belada ama...

Ronaldo hakkında olay sözler

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Güzel model, ülkesinde yayım yapan Diva e Donna dergisine verdiği röportajda başı su sıralar tecavüz suçlamalarıyla büyük belada olan Ronaldo için şunları söyledi:

Güzel model, ülkesinde yayım yapan Diva e Donna dergisine verdiği röportajda başı su sıralar tecavüz suçlamalarıyla büyük belada olan Ronaldo için şunları söyledi:
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"Cristiano, ortak bir arkadaşımızdan telefonumu alarak bana ulaştı."

"Cristiano, ortak bir arkadaşımızdan telefonumu alarak bana ulaştı."
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"Kendisiyle cep telefonumdan bir süre mesajlaştık."

"Kendisiyle cep telefonumdan bir süre mesajlaştık."
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"For Men 2019 çekimindeki fotoğraflarımı görmüş ve bu nedenle beni tebrik etmek istemiş."

"For Men 2019 çekimindeki fotoğraflarımı görmüş ve bu nedenle beni tebrik etmek istemiş."
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"Bana çok güzel olduğumu söyledi."

"Bana çok güzel olduğumu söyledi."
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"Ronaldo gibi bir erkekten böylesi bir övgü almak gururumu okşadı."

"Ronaldo gibi bir erkekten böylesi bir övgü almak gururumu okşadı."
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"Çünkü etrafı çok güzel kadınlarla çevrili ve kendisi de benim için yakışıklılığın simgesi."

"Çünkü etrafı çok güzel kadınlarla çevrili ve kendisi de benim için yakışıklılığın simgesi."
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ronaldo juventus Manuela Ferrera serie a

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