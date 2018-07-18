Cristiano Ronaldo, hazırlık maçında Real Madrid'e karşı oynamayacak

İtalya Serie A kulübü Juventus, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu, kulübü Real Madrid'e 105 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek yılın transfer bombasını patlatmıştı.

Torino ekibiyle 30 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayan 33 yaşındaki Ronaldo, yeni takımının ABD'deki hazırlık kampından affını istedi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekiz'le birlikte Dünya Kupası'nda boy gösteren Ronaldo, dinlenmek için bu talepte bulundu. Juventus, oyuncusunun bu isteğini kabul ederken, Ronaldo, takımının 25 Temmuz'da Bayern Münih, 28 Temmuz'da Benfica ve 4 Ağustos'ta Real Madrid'le oynayacağı maçlarda yer almayacak.

Bu kararla birlikte taraftarların Ronaldo'yu Juventus formasıyla eski takımı Real Madrid'e karşı sahada görme hayali şimdilik suya düşecek.

