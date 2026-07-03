SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Cristiano Ronaldo hem rekorla hem "Bismillah" sözleriyle Dünya Kupası'nı salladı!

İçerik devam ediyor
Emre Şen

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran Portekiz'de Cristiano Ronaldo fırtınası esiyor. Takımını ipten alan kritik penaltı golü öncesinde dudak hareketleriyle "Bismillah" dediği öne sürülen 41 yaşındaki efsane, kırdığı tarihi rekorla dünya futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 41 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 Dünya Kupası eleme turlarında heyecan kasırgası başlarken, Portekiz ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getiren dev mücadele epik bir finale sahne oldu. Portekiz'in geri düşerek büyük bir baskı altına girdiği anlarda sahneye çıkan kaptan Cristiano Ronaldo, takımını son 16 turuna taşırken gecenin tek kelimeyle en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA "BİSMİLLAH" PAYLAŞIMLARI

Cristiano Ronaldo hem rekorla hem "Bismillah" sözleriyle Dünya Kupası nı salladı! 1

Mücadelenin kırılma noktası, Portekiz'in geride olduğu dakikalarda kazandığı penaltı atışı oldu. Yoğun stres altında beyaz noktanın başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesindeki konsantrasyon anı kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü yıldızın penaltıyı kullanmadan hemen önce dudak hareketleriyle "Bismillah" kelimesini telaffuz ettiğine dair paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu ve küresel çapta büyük bir gündem yarattı. Baskıya bağışıklık kazanan tecrübeli süperstar, vuruşta hata yapmayarak topu ağlara gönderdi ve takımına can suyu verdi.

41 YAŞINDA TARİHİ REKOR: İLK ELEME GOLÜ GELDİ

Cristiano Ronaldo hem rekorla hem "Bismillah" sözleriyle Dünya Kupası nı salladı! 2

Hırvatistan ağlarına bırakılan bu gol, Portekiz'i yeniden maçın ortaklığına taşımakla kalmadı, aynı zamanda futbol tarihinin en büyük bireysel başarılarından birini tescilledi.

Cristiano Ronaldo, 41 yaş 147 günlük ömrüyle Dünya Kupası eleme turları tarihinde gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi. Efsane oyuncu, bu turnuvayla birlikte kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası eleme aşaması maçında ağları havalandırmış oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF noktayı koydu: Yabancı kuralı neden değişmedi? İşte perde arkası...TFF noktayı koydu: Yabancı kuralı neden değişmedi? İşte perde arkası...
Fenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyorFenerbahçe'de beklenen imza atılıyor! İsmail Kartal istedi, Mert Hakan Yandaş kalıyor
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Trafik yönetmeliği değişti! Mültimedyayla ilgili karar belli oldu

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

Vatikan "bölücü eylem' diyerek duyurdu! Aforoz edildiler

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.