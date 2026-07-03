Cristiano Ronaldo hem rekorla hem "Bismillah" sözleriyle Dünya Kupası'nı salladı!

2026 Dünya Kupası eleme turlarında heyecan kasırgası başlarken, Portekiz ile Hırvatistan'ı karşı karşıya getiren dev mücadele epik bir finale sahne oldu. Portekiz'in geri düşerek büyük bir baskı altına girdiği anlarda sahneye çıkan kaptan Cristiano Ronaldo, takımını son 16 turuna taşırken gecenin tek kelimeyle en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA "BİSMİLLAH" PAYLAŞIMLARI

Mücadelenin kırılma noktası, Portekiz'in geride olduğu dakikalarda kazandığı penaltı atışı oldu. Yoğun stres altında beyaz noktanın başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesindeki konsantrasyon anı kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü yıldızın penaltıyı kullanmadan hemen önce dudak hareketleriyle "Bismillah" kelimesini telaffuz ettiğine dair paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu ve küresel çapta büyük bir gündem yarattı. Baskıya bağışıklık kazanan tecrübeli süperstar, vuruşta hata yapmayarak topu ağlara gönderdi ve takımına can suyu verdi.

41 YAŞINDA TARİHİ REKOR: İLK ELEME GOLÜ GELDİ

Hırvatistan ağlarına bırakılan bu gol, Portekiz'i yeniden maçın ortaklığına taşımakla kalmadı, aynı zamanda futbol tarihinin en büyük bireysel başarılarından birini tescilledi.

Cristiano Ronaldo, 41 yaş 147 günlük ömrüyle Dünya Kupası eleme turları tarihinde gol sevinci yaşayan en yaşlı oyuncu unvanını tek başına ele geçirdi. Efsane oyuncu, bu turnuvayla birlikte kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası eleme aşaması maçında ağları havalandırmış oldu.