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Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekora imza attı! Attığı golün ardından dünya gündemine oturdu

24.11.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz ile Gana'nın karşı karşıya geldiği maçta mücadelenin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Kırılması çok zor bir rekorun sahibi olan Portekizli yıldız, attığı penaltı golünün ardından büyük sevinç yaşadı. Ronaldo'nun ağlara gönderdiği toptan sonra sosyal medya platformu Twitter'da 12 dakika içinde 1 milyondan fazla tweet atıldı.

Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekora imza attı! Attığı golün ardından dünya gündemine oturdu

Portekiz-Gana maçına Ronaldo damgasını vurdu. Kısa süre içinde Manchester United ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden yıldız oyuncu dünya tarihine geçti. Attığı gol sonrası kırılması zor bir rekorun sahibi olan Ronaldo, sosyal medyada da gündeme oturdu.

PENALTIDAN ATTI! BUNU YAPABİLEN HİÇ KİMSE YOK

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Takımını maçta 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu oldu. 5. Dünya Kupası'na katılarak büyük bir başarı örneği gösteren Ronaldo, bu turnuvada da fileleri havalandırarak tarihe geçti.

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MAÇ SONUNDA BİR REKOR DAHA

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Portekiz - Gana maçında "Maçın oyuncusu" seçilen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu oldu. (7)

SOSYAL MEDYA RONALDO'YU KONUŞUYOR

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Ronaldo'nun attığı bu golün ardından sosyal medya platformu Twitter'da kısa süre içinde 1 milyondan fazla ''Ronaldo'' tweeti atıldı. Instagram'da da dünyanın en çok takip edilen insanı konumunda bulunan Ronaldo, Dünya Kupası'nda ününe ün kattı.

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Cristiano Ronaldo Gana Portekiz 2022 dünya kupası dünya kupası ronaldo

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