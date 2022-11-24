Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekora imza attı! Attığı golün ardından dünya gündemine oturdu

Portekiz-Gana maçına Ronaldo damgasını vurdu. Kısa süre içinde Manchester United ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden yıldız oyuncu dünya tarihine geçti. Attığı gol sonrası kırılması zor bir rekorun sahibi olan Ronaldo, sosyal medyada da gündeme oturdu.

PENALTIDAN ATTI! BUNU YAPABİLEN HİÇ KİMSE YOK

Takımını maçta 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu oldu. 5. Dünya Kupası'na katılarak büyük bir başarı örneği gösteren Ronaldo, bu turnuvada da fileleri havalandırarak tarihe geçti.

MAÇ SONUNDA BİR REKOR DAHA

Portekiz - Gana maçında "Maçın oyuncusu" seçilen Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu oldu. (7)

SOSYAL MEDYA RONALDO'YU KONUŞUYOR

Ronaldo'nun attığı bu golün ardından sosyal medya platformu Twitter'da kısa süre içinde 1 milyondan fazla ''Ronaldo'' tweeti atıldı. Instagram'da da dünyanın en çok takip edilen insanı konumunda bulunan Ronaldo, Dünya Kupası'nda ününe ün kattı.

