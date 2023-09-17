Cristiano Ronaldo'nun frikiği kameramana isabet edince olanlar oldu! Beyin sarsıntısı geçiren kameramana ilk müdahale yapıldı...

Cristiano Ronaldo’nun frikiği, kameramanın kafasını buldu. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanan Al-Nassr'da Ronaldo2nun sert şutu sosyal medyada gündem oldu.

GOL OLSA BU KADAR KONUŞULMAZ

Ronaldo'nun frikiği sonrası kısa süreli baygınlık geçiren kameramana ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Ufak bir beyin sarsıntısı geçiren kameraman, yapılan müdahalelerin ardından görevine devam etti.

BİR KEZ DE KADIN GÜVENLİĞİ VURMUŞTU

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys-Manchester United karşılaşmasından önce ısınmak için sahaya çıkan Cristiano Ronaldo'nun çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etmişti. Güvenlik görevlisi çarpmanın etkisiyle kendini yerde bulmuştu.

Ronaldo bir süre sonra kendine gelen güvenlik görevlisi kadına forma hediye etmişti.

