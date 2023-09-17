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  4. Cristiano Ronaldo'nun frikiği kameramana isabet edince olanlar oldu! Beyin sarsıntısı geçiren kameramana ilk müdahale yapıldı...

Cristiano Ronaldo'nun frikiği kameramana isabet edince olanlar oldu! Beyin sarsıntısı geçiren kameramana ilk müdahale yapıldı...

17.09.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo, kale arkasında çekim yapan kameramanı suratından vurdu. Kısa süreli bir baygınlık geçiren kameraman, saha kenarındaki sağlık görevlilerinin yardımıyla kendine gelebildi.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Cristiano Ronaldo’nun frikiği, kameramanın kafasını buldu. Tehlikeli noktadan serbest vuruş kazanan Al-Nassr'da Ronaldo2nun sert şutu sosyal medyada gündem oldu.

GOL OLSA BU KADAR KONUŞULMAZ

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Ronaldo'nun frikiği sonrası kısa süreli baygınlık geçiren kameramana ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Ufak bir beyin sarsıntısı geçiren kameraman, yapılan müdahalelerin ardından görevine devam etti.

BİR KEZ DE KADIN GÜVENLİĞİ VURMUŞTU

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys-Manchester United karşılaşmasından önce ısınmak için sahaya çıkan Cristiano Ronaldo'nun çektiği şut, kadın güvenlik görevlisine isabet etmişti. Güvenlik görevlisi çarpmanın etkisiyle kendini yerde bulmuştu.

Ronaldo bir süre sonra kendine gelen güvenlik görevlisi kadına forma hediye etmişti.

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