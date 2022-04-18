Cristiano Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez , yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Bu açıklamanın ardından Cristiano Ronaldo'nun ikizlerinden biri neden öldü? Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

CRİSTİANO RONALDO'NUN İKİZLERİNDEN BİRİ NEDEN ÖLDÜ?

İngiltere'nin Manchester United takımında oynayan Cristiona Ronaldo, sosyal medya hesabında hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yaptı.

Açıklamada ölüm nedenine yer verilmedi. Fakat çift duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."

CRİSTİANO RONALDO'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez ikiz çocuklarından erkek olanının vefat ettiğini açıkladı.

2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 2’si kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu var.

CRİSTİANO RONALDO'NUN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ NE?

Cristiano Ronaldo'nun 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya geldi.

“Bir ABD'li" diye bahsettiği taşıyıcı anneden ilk çocuğu Cristiano Ronaldo JR.’ı kucağına alan Ronaldo, oğlunu Madrid’te annesi ve ailesi ile birlikte büyüttü.

2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez’den Alana Martina ismini verdiği bir kızı olan Cristiano Ronaldo’nun, aynı yıl taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha oldu. Eva ve Mateo adlı ikiz bebeklerin annelerinin kimliği bilinmiyor.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo 05 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de dünyaya geldi.

Cristiano Ronaldo'nun tam adı Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro'dur. Portekiz ve Manchester United'ın yıldız oyuncusuydu. Real Madrid'de 7 numaralı formayı giymektedir ve Portekiz Millî Takımının kaptanıdır.

5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira'nın yoksul bir kesimi olan Funchalkentinde ailenin dördüncü çocuğu olarak doğdu. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Babasının Ronald Reagan hayranlığı nedeniyle "Ronaldo" ismini aldı. 8 yaşında, babasının malzemecilik görevini yaptığı Andorinha takımında amatör olarak futbola başladı. Güzel oyunuyla daima göze batan oyuncu, ismini Sporting Lisbon'a kadar duyurmayı başardı. Bu takımda ilk kez profesyonel olarak forma giydi. 2002 - 2003 sezonunda Sporting Lisbon'da 18 maçta 3 gol attı.

17 yaş altı Milli Takımda gösterdiği performans ile Juventus, Liverpool gibi Avrupa'nın köklü kulüplerini peşinden koşturdu. Sonunda Manchester United ile anlaştı. Bu takımla ilk maçına 16 Ağustos 2003'te Bolton Wanderers'a karşı çıktı. David Beckham'ın 7 numaralı formasını devralan oyuncu bu formanın hakkını her zaman verdi ve İngiltere'deki ilk sezonunda Sir Matt Busby Yılın Futbolcusu ödülünü aldı.

Futbol kariyeri dışında, arabadan ayakkabıya çeşitli reklam filmlerinde oynadı. 2006 - 2007 Sezonunda, Kaká ve Lionel Messi'den sonra FIFA Dünyanın en iyi üçüncü futbolcusu seçildi. 2007 - 2008 sezonunda ligde attığı 31 golle gol kralı oldu. Aynı sezon bir önceki yılda da olduğu gibi İngiltere'de yılın en iyi futbolcusu ve yılın en iyi genç futbolcusu seçildi. Yine aynı sezonda kritik bir penaltı kaçırmasına rağmen takımı Şampiyonlar ligi Şampiyonu oldu.

Manchester United'lı oyuncu Euro 2008'de Portekiz milli takımı kadrosunda yer alıyor.

2010 yılından beri Rus asıllı manken İrina Shayk ile birlikte idi Ocak 2015 ayında ayrıldılar.

Ronaldo, kızkardeşiyle beraber "CR7" adı altında bir butik mağazası açtı (adının ilk iki harfini ve forma numarasını içeriyor) Şu anda 2 tane CR7 mağazası vardır. Bunlardan biri Lizbon, diğeri ise Madeira şehrindedir.

Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'den olan kızı Alana Martina 12 Kasım 2017 tarihinde doğdu. Daha önce 2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo, oğluna Cristiano Jr. adını vermişti. Haziran 2017'de biri kız biri erkek olmak üzere bir taşıyıcı anneden Eva Marina ve Mateo adlarında ikiz çocuk sahibi oldu.

10 Temmuz 2018 tarihinde İspanyol ekibi Real Madrid'den, İtalyan ekibi Juventus'a 117,00 milyon € bonservis ücreti ve 100,00 milyon € 4 yıllık maaş ile transfer oldu.

Cristiano Ronaldo şu an Premier Lig kulübü Manchester United'ta oynamaktadır.

Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takımlar:

2002-2003 - Sporting Lizbon

2003-2009 - Manchester United

2009-2018 - Real Madrid

2018-2021 Juventus

2021 - Manchester United

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyer:

2001 Portekiz U15

2001–2002 Portekiz U17

2003 Portekiz U20

2002-2003 Portekiz U21

2004 Portekiz U23

2003– Portekiz

