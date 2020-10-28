SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!

Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!

İTALYA HABERLERİ  | 28.10.2020 23:25 | Son Güncelleme

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım altına yorum olarak, "PCR testi saçmalık" yazması tartışma konusu oldu.

Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!

İtalyan basınında Portekiz kaynaklı çıkan haberlere göre, Kovid-19’a yakalandığı için iki haftadır izolasyon altında olan Ronaldo’nun üçüncü testi de yine pozitif çıktı.
Sosyal paylaşım sitelerinden Instagram’da bireysel antrenmanlarına devam ettiği, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorum dikkati çekti.

"PCR testi tam bir saçmalık" yazan Ronaldo, daha sonra bu yorumunu sildi.

Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yorum, Cristiano Ronaldo’nun 3. testinin de pozitif çıkmasına verdiği tepki olarak değerlendirildi.

İtalya'nın önemli virologlarından Prof. Roberto Burioni de Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun bu yorumunu tiye alarak, "Meslektaşım Cristiano Ronaldo’ya kalabalık virolog grubuna 'hoş geldin' diyorum. Kendisi, göz doktorlarına karşı yapılacak bir sonraki maçta çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda Ronaldo’nun Kovid-19'u tespit etmeye yarayan PCR testine yönelik ifadelerine bazı kullanıcılar da yıldız oyuncunun, 1 milyondan fazla kişinin canını alan virüs hakkında bu şekilde konuşmaması gerektiğini belirten yorumlar yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Milan 3 kez öne geçti, kazanamadıMilan 3 kez öne geçti, kazanamadı
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
Emre'den çok konuşulacak Galatasaray sözleri!
Emre'den çok konuşulacak Galatasaray sözleri!
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana onu alın!''
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana onu alın!''
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
3. Türk olarak Merih'i istediler! Fiyatı dudak uçuklattı
3. Türk olarak Merih'i istediler! Fiyatı dudak uçuklattı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!
Ronaldo: PCR testi saçmalık!
Wanda Nara dönmek istedi, Milan Icardi için girişimlere başladı
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
ÖZET | Milan 3-3 Roma
Milan 3 kez öne geçti, kazanamadı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
Milan’da 5 kişi koronavirüse yakalandı
ÖZET | Juventus - Hellas Verona maç sonucu: 1-1
Juventus puan kaybetmeye devam ediyor
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı
Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.