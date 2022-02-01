YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

01.02.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSKA Moskova, Allerik Freeman'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman'ın Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olduğunu duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli oyuncumuz Allerik Freeman'ın THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya transferi gerçekleşmiştir. Allerik Freeman'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Sakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımıSakarya'dan Afrin'deki savaş mağduru çocuklara kışlık kıyafet yardımı
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyorTrakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
transfer Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:22
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Bursa Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Salı

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Manastır Eczanesi
Gemlik
Gemlik Eczanesi
Gemlik
Selçuk Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Sevim Eczanesi
Inegol
Hazer Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Öksürüğü şıp diye kesiyor

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.