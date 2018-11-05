CSKA Moskova - Roma maçını Cüneyt Çakır yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'nın CSKA Moskova ile İtalya'nın Roma takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.
Rusya'nın Moskova şehrindeki Luzhniki Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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