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CSO Ada Ankara, müziğin farklı türlerini eylülde sanatseverlerle buluşturacak

29.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist Simon Ghraichy ile 7 Eylül'de yeni sezon için kapılarını açacak olan CSO Ada Ankara, eylül boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Dolapdere Big Gang, Karsu ve Murat Cangal konserlerine ev sahipliği yapacak

İSA TOPRAK - Dünyanın sayılı müzik merkezlerinden biri olmaya aday olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yeni binası CSO Ada Ankara, eylül ayında birçok farklı müzik türüne ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatseverleri 2023 koltuk kapasiteli CSO Ana Salon ve 517 koltuk kapasiteli Mavi Salon'da karşılayarak, "yeni sezona merhaba" diyecek CSO Ada Ankara, sanatın iyileştirici gücüyle misafirlerini ağırlayacak.

Dünyaca ünlü piyanist Simon Ghraichy ile 7 Eylül'de tüm dinleyicilere kapılarını açacak olan CSO Ada Ankara, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 10, 17 ve 24 Eylül'deki konserleriyle müzik serüvenine devam edecek.

"Mavi Salon Serileri" kapsamında son yıllarda geniş kitleleri klasik müzikle tanıştırmanın etkili yöntemi olarak benimsenen "açıklamalı konserler" serisi de eylül ayından başlayarak 2021-2022 sezonunda her ay iki defa yapılacak.

Bu konserlerde anlatıcı görevini müzik araştırmacısı ve yazarı Serhan Bali üstlenecek. Bali'nin ilk konuğu 15 Eylül'de piyanist Can Çakmur, 30 Eylül'deki ikinci konserde ise Can Özhan ve piyanist Çağdaş Özkan olacak.

Devlet Çoksesli Korosu'nun 18 Eylül'de vereceği "Carmina Burana" konserinin ardından 20 Eylül'de Dolapdere Big Gang, 22 Eylül'de Karsu ve 28 Eylül'de Murat Cangal "Trio Pulsus" konserlerine ev sahipliği yapacak CSO Ada Ankara, ay boyunca sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

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