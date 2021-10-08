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CSO Ada Ankara'da müzik ziyafeti bu ay da devam edecek

08.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ile "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verecek - Dünyanın en iyi orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası'nın Türkiye'deki ilk konseri, 30 Ekim'de CSO Ana Salon'da gerçekleşecek

Geçen ay ilk sezon açılışını yapan CSO Ada Ankara, bu ay da farklı müzik türlerine kapılarını açacak, dünyaca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü müzik dergileri tarafından "cazın vizyoner ismi" ve "20. yüzyılın en etkili 100 basçısından biri" olarak nitelendirilen Avishai Cohen, 7 Ekim'de trio olarak, 8 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne alacak.

Müzik araştırmacısı ve yazarı Serhan Bali de dinleyici tarafından ilgi gören "Açıklamalı konser serileri" başlığıyla bu ay süresince Mavi Salon'da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam edecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi ise 13 Ekim'de opera repertuvarının en seçkin örneklerini, opera orkestrası ve solistleriyle CSO sahnesine taşıyacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ünlü şef Antonio Pirolli ve piyanist Gülsin Onay'ı 15 Ekim'de konuk edecek.

Çalışmalarına Fransa'da devam eden geleneksel müziğin duayen ismi Kudsi Ergüner, "İstanbul'un Kutsal Nağmeleri" başlıklı projesiyle ilk defa 16 Ekim'de CSO sahnesinde yer alacak.

Rus keman ekolünün temsilcilerinden Sergei Kravçenko'nun solist olarak katılacağı 22 Ekim'deki konserde, Devlet Çoksesli Korosu Fransız besteci Gabriel Faure'nin Requiem eserini seslendirecek.

Orkestra Akademik Başkent, sezon konserlerinin ikincisiyle 23 Ekim'de CSO sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun Mavi Salon'da gerçekleştireceği "Bizim Yıllar" başlıklı konseri ile CSO Ana Salon'da gerçekleşecek Türk Halk Müziği Korosu konseri 28 Ekim'de yapılacak.

Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ile "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" verecek.

Ankaralı sanatseverler 30 Ekim'de dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası'nın Türkiye'deki ilk konserini CSO Ana Salon'da izleyecek. Konserde orkestra, çok özel bir repertuvarla Türk dinleyicisiyle ilk defa buluşmuş olacak.

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden kabul edilen Grammy ödüllü ünlü trompet sanatçısı Chris Botti de ilk defa Ankara'da 31 Ekim'de sahne alacak.

Konserlere ve programa ilişkin detaylı bilgiye "csoadaankara.ktb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Biletler ise "biletinial.com" adresinden ve "SanatCepte" uygulamasından alınabilecek.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında salonlara girişte HES kodu sorgulaması yapılacak. Konserleri iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar ya da 48 saat içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu olanlar izleyebilecek.

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Ankara Namaz Vakitleri 8 Ekim Cuma

İmsak
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Cuma

Aylin Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
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