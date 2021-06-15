CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle "umudun melodisini" sanatseverlerle buluşturacak

Konser kaydı öncesi gerçekleştirilen provanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Şef Cemi'i Can Deliorman, toplumun ve müzisyenlerin yaza güzel bir giriş yapma arzusu taşıdıklarını söyledi.

- "Temmuz'da yarı kapasiteyle de olsa dinleyiciyle buluşmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Akdeniz Esintileri" başlığı altında, Fransız besteci Claude Debussy, İtalyan besteci Pietro Mascagni ve Portekiz'in Fado müziğini odaklayan özel bir repertuarla CSO'nun yeni konser salonundaki kayıt serilerine devam ediyor.

İSA TOPRAK - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Fado müziğinin en tanınmış isimlerinden Sara Correia ve "müziğin ressamı" olarak tanınan Ana Lains'in misafir sanatçı olarak yer aldığı "Akdeniz Esintileri" konserinde, umudu simgeleyen melodileri müzikseverlerle buluşturacak.

Kovid-19 salgınının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkaracağı genelgelerle konserlerin izleyicili olup olmayacağına karar verilebileceğini anımsatan Deliorman, temmuzda tüm sağlık tedbirlerini alarak yarı kapasiteyle de olsa dinleyiciyle buluşmayı arzuladıklarını belirtti.

Salgın döneminde çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda doksanın üzerinde eğitim projesi kaydı yayınladıklarını aktaran Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının salgın döneminde dahi hiçbir zaman kendi işinden ve dinleyicisinden kopmayan yegane sanat topluluklarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.

CSO olarak "Kültür Durakları" adıyla antik kentlerde ve müzelerde konserler planladıklarını kaydeden Deliorman, salgın şartlarında programlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ancak büyük bir Türkiye turnesiyle beraber Ankara'da da konser vermeye devam edeceklerini bildirdi.

- "Tamamen umut üzerine kurgulanmış bir müzik kültürü"

TRT 2'de yayınlanacak konserin odak noktası Fado müziği olsa da "Akdeniz Esintileri'ne" vurgunun önemli olduğunu ifade eden Deliorman, Akdeniz'in dokusunu, melankolik halini, Akdeniz'in alışılan ve söylediklerinden farklı bir yüzünü göstermek istediklerini anlattı.