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CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

07.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserin solistliğini ve liderliğini Lahey Kraliyet Konservatuarı ve Folkwang Sanat Üniversitesinde doçent olarak görev yapan Önder Baloğlu yapacak.

Konserde, Vivaldi'nin en bilinen ve en sık seslendirilen eserlerinden olan, 1720'li yılların başında yazılmış on iki konçertonun ilk dördünden oluşan "Dört Mevsim" dinleyiciyle buluşacak.

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