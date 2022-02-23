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CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak

23.02.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CSO sanatçıları, klasik müzik devlerinin trompet için besteledikleri eserleri yorumlayacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), klasik müzik devlerinin trompet için yazdıkları eserleri sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat akşamı CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşecek konserde, CSO trompet grup şefi Cem Sevgi ve trompet grup sanatçısı Kutay Maktay konuk olarak yer alacak.

Deneyimli şef Artun Hoinic yönetiminde gerçekleşecek konserde sanatçılar Sevgi ve Maktay, Bach, Vivaldi ve Beethoven gibi dünyaca ünlü isimlerin trompet için özel olarak besteledikleri eserleri yorumlayacak. Programda ayrıca Antonio Vivaldi'nin iki trompet için Do Major Konçertosu da yer alacak.

Sanatseverler konser biletlerini "biletinial.com" adresi, "SanatCepte" uygulaması ve CSO Ada Ankara fuaye alanında bulunan kiosklar yoluyla temin edebilecek.

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