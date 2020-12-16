CÜ’ de izleme programı düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Yükseköğretim Kalite Kurulu İzleme Programı toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme süreçleri Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenli olarak yerine getirilerek her yükseköğretim kurumuna saha ziyareti gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda yükseköğretim kurumuna özgü Kurumsal Geri Bildirim Raporu da hazırlanıyor. YÖKAK İzleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlendi. Korona virüsü salgınından nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, Senato Kurulu Üyeleri, Kalite Komisyon Üyeleri, öğretim üyeleri, idari birim yöneticileri, öğrenci temsilcileri ve üniversitenin iletişim halinde olduğu dış paydaşlar katılım gösterdi.

Rektör Yıldız sunum yaptı

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, düzenlenen toplantıda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin hedefleri ve yürütülen kalite çalışmaları hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından üniversitedeki akademik ve idari birimler Üniversitenin hedefleri, yürütülen kalite çalışmaları, kalite kültürünün oluşturulması yolunda atılacak adımlar ve bu adımların Üniversitenin geleceğinde ne gibi etkilerinin olacağına ilişkin İzleme Takımı’nın soruları cevaplandırdı. Soru-cevap bölümünün ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Rektör yardımcıları, İzleme Takımı arasında İzleme Programı’nda yapılan çalışmalar ve süreç ile ilgili değerlendirmelerin ardından program sona erdi.

