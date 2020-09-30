ÇÜ Ortaokul Korosu’nun online konseri ses getirdi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ortaokul Korosu’nun online konseri, Azerbaycan, Ukrayna ve İngiltere’deki bazı korolardan birlikte çalışma teklifi aldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı’na bağlı Ortaokul Korosu yurt içindeki konserleri yanında uluslararası yarışmalara katılarak yüksek dereceler elde etti. Koronun, uluslararası sanat projeleri, yaşanan pandemi nedeniyle online olarak devam ediyor.

Online çalışma, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ortaokul Koro Şefi Ilgar Eyyubov ve Moldova Devleti Soroki İli Devlet Güzel Sanatlar Okulu Koro Şefi Lyudmila Samalin tarafından organize edildi.

Bu çalışmanın uluslararası sanat camiasında ses getirmesi üzerine Azerbaycan, Ukrayna ve İngiltere’deki bazı korolar da birlikte çalışma yapmayı önerdi.



