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CU Üniversiteler arasında kadro tahsisinde ilk 5’e girdi

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 43 üniversiteye yapılan kadro tahsislerinde, 395 sözleşmeli ve 200 sürekli işçi kadrosu olmak üzere toplam 595 kadro ile en fazla kadro tahsisi yapılan üniversiteler sıralamasında beşinci oldu.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar doğrultusunda sağlık çalışanlarına personel desteği verildi.

CU Üniversiteler arasında kadro tahsisinde ilk 5’e girdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 43 üniversiteye yapılan kadro tahsislerinde, 395 sözleşmeli ve 200 sürekli işçi kadrosu olmak üzere toplam 595 kadro ile en fazla kadro tahsisi yapılan üniversiteler sıralamasında beşinci oldu.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar doğrultusunda sağlık çalışanlarına personel desteği verildi. Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına personel kadrosu desteği sağlandı. Tıp Fakültesi bulunan Üniversitelere 8 bin 653 sözleşmeli personel ile 5 bin 865 sürekli personel kadrosu olmak üzere 14 bin kadro tahsis edilirken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın girişimleri neticesinde 43 üniversiteye yapılan kadro tahsislerinde 395 sözleşmeli ve 200 sürekli işçi kadrosu olmak üzere toplam 595 kadro ile üniversite en fazla kadro tahsisi yapılan üniversiteler sıralamasında beşinci oldu. Kente ve Üniversiteye katkı sağlayacak çalışmaları bizzat takip eden Alim Yıldız, online bağlantılar veya telefon aracılığıyla yapılan çalışmaların hatırı sayılır bir kadro tahsisi ile neticelendiğini ifade ederek, “Bu kadrolar ile Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanemizde hizmet kalitesinin daha üst seviyelere çıkarılması için oldukça önemli bir adım olarak görüyoruz. Tahsis edilen kadrolar sayesinde ilimizde yaklaşık 600 kişi işe başlayacak. Buradan oluşan ekonomi ile de esnafımız ve ilimiz kazanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sivas Milletvekillerimize, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve katkısı bulunan tüm Sivas sevdalısı bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

CU Üniversiteler arasında kadro tahsisinde ilk 5’e girdi

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Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
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Gül Eczanesi
Yildizeli
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