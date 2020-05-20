Çubuk ilçesinde üç yönlü çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında Çubuk ilçesinde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çubuk’ta bulunan kamu kurum kuruluşları ile cadde ve pazar yerleri dezenfekte edilirken, ilçe ilçe dolaşan Ankara Zabıtası da çarşı ve pazarlarda vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyararak, maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin korona virüse karşı halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Hem merkezde hem de ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde de Sağlık İşleri, Kent Estetiği ve Zabıta Daire Başkanlıkları ekipleri ile üç yönlü çalışma gerçekleştirdi.

Temizlik, dezenfeksiyon ve maske dağıtımı

Kent Estetiği ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere caddeler, pazar yerleri ve halka açık alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Ankara Zabıtası da vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, kamu kurumları özellikle de pazar yerlerinde vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.