Melis Sandal hakkında yakalama kararı! İddialar ile ilgili sessizliğini bozdu

Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturmada malvarlığına tedbir konulan 42 kişi arasında yer alan Melis Sütşurup Sandal, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Dubai'de bulunduğunu doğrulayan Sandal, ifadeye çağrılması halinde Türkiye'ye döneceğini belirtirken, fon yatırımı yaptığını ancak gündeme gelen tutarların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında Sandal'ın, süreç başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çekerek Dubai'ye gittiği iddia edilmişti. Eşi Mustafa Sandal'ın da soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni almak için başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü.

"YAZILAN RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Mustafa Sandal, daha önce eşi Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstermişti. Bu kez Melis Sandal, Gazeteci Burak Doğan'ın sorularını yanıtlayarak hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon yatırımı yaptığını doğrulayan Sandal, "Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil. Bir duyum alıp çıkış yaptığım ve çektiğim paranın tamamının doğru olduğu yönündeki iddialar da tamamen yalan. Zaten gerekli tüm incelemeler yapıldığında böyle olmadığı anlaşılacak. Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim" dedi.

İŞLEMLERİN 1 TEMMUZ-16 EYLÜL ARASINDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Sandal'a yaptığı işlemin çıkış tarihinin 1 Temmuz-16 Eylül arasında olup olmadığı da soruldu. Bu tarih aralığını doğrulayan Sandal, fonların kapatılmasından bir gün önce de yüklü miktarda para yatırarak alım yaptığını söyledi.

Fonların kapatılması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Sandal, bu durumun herhangi bir haksız kazanç sağlamadığının göstergesi olduğunu savundu.

"15 EYLÜL'DE YENİDEN YATIRIM YAPTIM"

Sandal, 15 Eylül'de yeniden yatırım yaptığı hatırlatılarak ilk para çekme işlemini hangi tarihte gerçekleştirdiğinin sorulması üzerine, kesin tarihi hatırlamadığını söyledi.

İlk çekimin temmuz ayında gerçekleşmiş olabileceğini belirten Sandal, net bilgi verebilmek için hesap özetini incelemesi gerektiğini ifade etti. Hakkında öne sürülen rakamların doğru olmadığını bir kez daha vurgulayan Sandal, fon krizinin yaşandığı günden bir gün önce para yatırdığını ve bu nedenle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

"PARAM İÇERİDE KALDI"

Haksız kazanç elde etmediğini savunan Sandal, 15 Eylül'de daha önce çektiği tutardan daha fazla yatırım yaptığını belirterek, "Param içeride kaldı" ifadelerini kullandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Melis Sandal ve Cihan Sütşurup’un tüm mal varlığına el konuldu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldı.