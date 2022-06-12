Çubuk'ta bahçesinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bahçesinde izinsiz kenevir yetiştirdiği için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mutlu Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine arama yaptı.

Ekipler, M.B'ye ait bahçede 167 kök kenevir bitkisi buldu.

Gözaltına alınan M.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, izinsiz kenevir yetiştirmekten tutuklandı.



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