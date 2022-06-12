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Çubuk'ta darbettikleri kişinin cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12.06.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çubuk'ta darbettikleri kişinin cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bahçesinde çalışan kişiyi darbedip cüzdanını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi Karanfil Sokak'taki bahçesinde sabah saatlerinde çalıştığı sırada iki kişi tarafından darbedilerek cüzdanının gasbedildiğini öne süren 67 yaşındaki Ali Ş, polise şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, şikayet üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Yapılan inceleme ve mağdurun ifadesi doğrultusunda zanlıların B.T. (26) ve Ö.A. (39) olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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