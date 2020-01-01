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  4. Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta cüce sendromuyla dünyaya gelen Mehmet ve Saliha Koca çifti, boylarından dolayı iş bulamaktan yakınıyor.Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet (22) ve Saliha Koca (25) çifti, bir hafta önce dünya evine girdi.

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraş’ta cüce sendromuyla dünyaya gelen Mehmet ve Saliha Koca çifti, boylarından dolayı iş bulamaktan yakınıyor.
Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi’nde yaşayan Mehmet (22) ve Saliha Koca (25) çifti, bir hafta önce dünya evine girdi. 120 santimetrelik Mehmet ve 110 santimetrelik Saliha, boyları kısa olduğu için iş bulamadıklarını dile getirdi. Birçok yere iş başvurusunda bulunan çift, yetkililerden ve iş adamlarından yardım beklediklerini belirttiler.
Ailesiyle birlikte aynı evi paylaştıklarını söyleyen Mehmet Koca, iş için gittiği yerlerde ‘Boyun kısa sana ne iş yaptıralım’ diye tepkiler aldığını ifade etti. İş için gittiği yerlerde kapıların yüzüne kapandığını söyleyen Koca, “Bir hafta önce evlendik. Eşimi çok seviyorum ve o da beni çok seviyor. Evimiz olmadığı için babam, annem, ağabeyim ve kardeşlerimle aynı evde yaşıyoruz. Maddi imkansızlıklardan dolayı ne eşya alabildik ne de düğün yapabildik. Sadece nikahımızı kıyabildik. Aslında çalışmak istiyorum ama gittiğim yerlerde kapı yüzüme kapanıyor. Daha önce de yetkililere durumumu anlattım fakat yine sesimi duyan olmadı. Ben ne iş olsa yaparım fakat boyum kısa olduğu için iş vermiyorlar. Nereye gitsem ‘Boyun kısa sana ne iş yaptıralım’ diyorlar. Yetkililerden yardım eli uzatmalarını istiyorum” diye konuştu.
Boyları kısa olduğu için kimsenin iş vermediğini söyleyen Saliha Koca ise, “Eşimle birbirimizi çok seviyoruz ama şuan kendimize ait ne bir evimiz ne de eşyalarımız var. Eşim işsiz ve boyu kısa olduğu için kimse iş vermiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Cüce çift iş istiyor

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Akasya Eczanesi
Onikisubat
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