YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Çufalı, BEÜ’nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı

Çufalı, BEÜ’nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.

Çufalı, BEÜ’nün 28. kuruluş yıl dönümü kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, BEÜ’nün 28’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yayımladığı mesajı şöyle; “Kökleri 1924 yılı Maden Mühendisleri Mektebi’ne kadar uzanan, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Üniversitemiz 28 yıl boyunca, akademik ve idari personelinin fedakar çabaları, öğrencilerinin başarılı çalışmaları gerek fiziki ve teknik altyapı olarak gerekse bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapmış olduğu atılım ve gelişmelerle yurt içi ve yurt dışında, birçok örnek başarıya imza atarak şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer üretme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Öğrenci odaklı, insan merkezli bir anlayışla hareket eden, nitelikli ve kaliteli akademik faaliyetlerini evrensel standartlarda sürdüren, insanlığa karşı sahip olunan yüksek sorumluluk ve etik bilinciyle toplumla bütünleşen, şehrimizin nam-ı diğer Karaelmasımızın marka değerinin oluşması için de özgün ve yenilikçi bakış açısıyla 28 yıldır yükseköğretim kurumu misyonunu layıkıyla yerine getirmektedir. Kurulduğu dönemden bugüne milli ve manevi değerlerini özümsemiş girişimci ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek, çağın gereklerine uygun eğitim ve öğretim hizmetleriyle bilime ve insanlığa faydalı olmaya çalışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bugün itibariyle 14 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuvar destek hizmeti veren 34 Araştırma Merkezi, 35 bini aşkın öğrencisi, 3 bin 500’e yaklaşan çalışanıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vererek 28. yılında elde ettiği başarılarla örnek bir yükseköğretim kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan büyük onur duyduğumuz Üniversitemizin gelecek yıllarda da artan şekilde gelişeceğine ve yükseleceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin 28. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyor; kuruluşundan günümüze kadar Üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunan bütün yöneticilerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza, birlikte üretmekten büyük bir mutluluk duyduğumuz şehrimizin güzel insanlarına ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:25
Sabah
05:22
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:35
Yatsı
22:23

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Site Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.